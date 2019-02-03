Украинский генерал Маломуж пообещал новую попытку прорваться в Азовское море

Генерал с героической фамилией МАЛОМУЖ пообещал новую попытку прорваться в Азовское море и последующую эскалацию военного конфликта, пишут «Аргументы недели-Крым».

Николай МАЛОМУЖ, заявления которого приводит сайт argumenti.ru, рассказал, что в ходе новой попытки войти в Азовское море через Керченский пролив, суда будет прикрывать авиация.

Так же генерал дал понять, что украинцы рассчитывают на помощь американского эсминца «Дональд Кук», дежурящего в Черном море.

Возможный конфликт может стать поводом для широкомасштабной военной операции, уверен генерал МАЛОМУЖ.

Эксперты считают, что провокация в проливе может случиться ближе к выборам президента Украины, которые намечены на 31 марта 2019 года, что позволит Петру ПОРОШЕНКО создать информационную повестку, на фоне которой нарушения на выборах останутся незамеченными и определение победителя пройдет без шуму, и пыли.