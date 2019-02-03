Какой город признали самым романтичным в мире

Незадолго до Дня всех влюблённых портал Travel and Leisure составил рейтинг самых романтичных городов мира. Известный как «город любви» Париж не попал в первую тройку лидеров.

Какая страна оказалась самой безопасной для путешествий

Рейтинг составлялся довольно необычным способом, сообщают Известия. Исследователи посмотрели по хештегам, сколько пар в том или ином городе собираются связать себя узами брака, а потом на основании этих данных составили список. Первое место при таких подсчётах досталось Нью-Йорку. Следом за ним оказался Лондон. Также в десятке лидеров оказались такие города, как Лос-Анджелес, Париж, Чикаго, Берлин, Сан-Франциско, Сидней, Майами и Мельбурн.