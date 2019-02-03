Почему у девочки из Магнитогорска отказались брать оплату за проезд

Школьницу из Магнитогорска высадил из трамвая, потому что кондуктора не устроила купюра, которой 13-летняя девочка собиралась расплатиться за проезд.

Информация об инциденте появилась в одном из городских сообществ в социальной сети ВКонтакте. О произошедшем рассказал отец ребёнка. По его словам, девочка села в трамвай и протянула кондуктору надорванную 50-рублёвую купюру для оплаты проезда. Но деньги у школьницы не взяли. Кондуктор сказал девочке, что такие деньги не принимаются, а затем попросил школьницу выйти из трамвая.

В Следственном комитете по Челябинской области ведётся проверка случившегося. «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - передаёт URA.RU сообщение пресс-службы СК.