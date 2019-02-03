Мужчина подрался с работником ресторана из-за лука

В Манчестере мужчина полез в драку с сотрудником ресторана McDonald`s из-за того, что тот положил в бургер лук. Зачинщик сам вызвал полицейских, которые и оштрафовали его.

Мужчина собирался отметить с женой очередную годовщину, но перед этим зашёл в McDonald`s подкрепиться. 53-летний посетитель заведения к тому моменту был уже нетрезв – готовясь к встрече с супругой, Лесли Макдонах выпил около трёх литров пива. Заказывая еду, британец попросил не класть в его бургер лук, так как у него аллергия на этот продукт. Но то ли сотрудник не расслышал просьбу, то ли забыл о ней, но ингредиент всё равно занял своё место в заказе Макдонаха.

Мужчину очень разозлило это, он даже вызвал полицию. Но, устав ждать стражей порядка, Лесли Макдонах самостоятельно разобрался с невнимательным работником, да так, что приехавшим сотрудникам полиции пришлось разнимать дерущихся. В итоге зачинщик потасовки получил штраф и оказался приговорён к году общественных работ, передаёт Мир24.