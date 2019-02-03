Голливудская актриса Дженнифер Энистон решила помолодеть, прежде чем стать мамой. Энистон готовится к переменам в жизни. Так как ей исполняется в этом году 50 лет, актриса намерена подправить внешность.

Как ни осыпают ее комплиментами, она в зеркало смотрится и видит - морщинки заметны все больше и больше, кожа теряет былой лоск. Юбилей у бывшей супруги Бреда Питта будет 11 февраля. К пластической операции Дженнифер Энистон пока не готова, а вот некоторые мягкие, но эффективные косметические процедуры сделает.

С морщинками на лбу, вокруг рта и в уголках глаз она вовсю борется. Ботокс колет, филлеры. Теперь она хочет довести свое лицо до совершенства, но предупредила врача, чтобы ее не сделали копией Анджелины Джоли - жены ее бывшего мужа, - сообщает американское издание Heat.

Говорят, что Энистон уже оформляет документы на право стать приемной мамы девочки из Мексики.