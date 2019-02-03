Подробности ДТП автобуса под Калугой с танцевальным коллективом из Ярцево
3 февраля 2019, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]
По уточненным данным, автобус, опрокинувшийся в Калужской области по пути в Калугу, перевозил детей - участников танцевального коллектива из города Ярцево Смоленской области. Детей везли на танцевальный конкурс.
Смоленским спасателям поступило сообщение от коллег из Калуги о ДТП в воскресенье, 3 февраля, около 10 часов утра.
На базе Главного управления МЧС России по Смоленской области открыт телефон "горячей линии". Номер, по которому можно позвонить: 8-(4812)-62-44-44.
В результате ДТП погибли семь человек: трое взрослых и четыре ребенка. Всего в автобусе находилось 48 человек. На данный момент известно о том, что госпитализирован 31 человек. Многие дети получили серьезные травмы и госпитализированы в больницы Калужской области.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский создал и возглавил оперативный штаб по расследованию причин аварии и оказанию всемерной необходимой помощи.
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов едет к месту происшествия.
По данным Минздрава РФ, бригада детских хирургов, травматологов, анестезиологов-реаниматологов НИИ детской неотложной хирургии и травматологии направлена в Калужскую область для оказания помощи пострадавшим детям.
Глава города Ярцево Владимир Макаров рассказал, что дети ехали на конкурс вместе с родителями. Их перевозил автобус частного предпринимателя, занимавшегося перевозками по заказам.
Смоленские СМИ пишут, что автобус должен был ехать в сопровождении ГИБДД. Водитель задержан. По предварительным данным, автобус занесло на сложном участке "Вязьма — Юхнов". водитель не удержал руль, и автомобиль опрокинулся в кювет.