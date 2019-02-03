В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности - туман и гололёд

На воскресенье, 3 февраля, в Москве и Московской области объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за тумана и гололёда. Температура воздуха утром было минус четыре градуса. К полудню стало теплее. Столбик термометра к полудню поднялся до 0.

Местами в столичном регионе шел мокрый снег и дождь.Теперь ожидается туман. Из-за перепадов температур на дорогах может быть скользко. "Из-за перепадов температур на дорогах может быть скользко, пожалуйста, будьте внимательны за рулем", - призывают автовладельцев в группе "Московский транспорт" в Твиттер.