Саранча на завтрак: на полках продуктовых супермаркетов скоро появятся насекомые

США и Европейские страны охватила настоящая эпидемия экзотической пищи. Жители зарубежных стран пробуют еду из насекомых, и многим она приходится по вкусу.

Странную еду, в состав которой входят жучки-паучки и личинки насекомых, за рубежом начали продавать не только в специализированных ресторанах, но даже на улицах! Жареную саранчу и маринованных гусениц подают на светских приёмах и считают особым деликатесом, сообщает Мир24.

Кристов Томан, владеющий рестораном, где готовят насекомых, объясняет, что главная цель – научить людей, как правильно готовить насекомых и есть, а также показать, что это может быть вкусно. Специалисты отмечают, что такая пища очень питательна, и при этом является диетическим продуктом.

«Сам по себе вкус у тех же личинок жуков очень нежный. И если абстрагироваться от того, что это что-то такое, что вызывает отторжение- вкус нежный, с ореховыми нотками. Разводят каких-нибудь гусениц крупных, жирных, нажористых. Потом их берут, пропускают через мясорубку, получается фарш, и дальше можно с ним все что угодно делать», - поделился рецептом энтомолог из МГУ Вадим Миринский.