МВД: 4 детей и 3 взрослых погибли в ДТП под Калугой

В Калужской области серьезное ДТП произошло в воскресенье утром. Автобус, перевозивший из Липецка в Калугу детей - юных музыкантов - опрокинулся в Бабынинском районе на 127 километре трассы Вязьма-Калуга. На данный момент известно о четверых погибших в ДТП. Погибли четыре ребенка и трое взрослых. 26 человек пострадали.

Автобус с детьми, ехавшими из Липецка в филармонию в Калугу для выступления в конкурсе, опрокинулся. На место происшествия прибыли все оперативные службы: полиция, спасатели, медики. Пострадавших пришлось вытаскивать из-под упавшего с трассы транспортного средства. 25 человек госпитализированы, - передает РИА Новости.

Автобус с детьми, как установлено, ехал без сопровождения ГИБДД. МЧС открыла телефон "горячей линии" по этому ДТП - 8 (4812) 62 44 44.

По данным RT, автобус следовал из Смоленска в Калугу. Одной из причин ДТП стал занос автобуса на дороге, в результате чего водитель не справился с управлением и автобус опрокинулся в кювет. В настоящее время водитель даёт показания полиции.