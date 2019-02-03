Зачем сейчас вспоминают загадочную смерть патриарха Алексия II?

На фоне отсечения православных приходов Украины от Московского патриархата Русской православной церкви непосвящённые в религиозную тематику, да и некоторые священники тоже, начали поговаривать об ослаблении влияния Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и возможной скорой его замене. Но как это возможно, ведь патриарха выбирают пожизненно, а на возраст и здоровье у Святейшего вроде бы нет жалоб?



В связи с этим на странице в Facebook известного тележурналиста Андрея Караулова появился пост о загадочных обстоятельствах смерти патриарха Алексия II, который пользовался огромным уважением и колоссальным авторитетом среди верующих и в светском обществе. На его похороны пришло более 100 тыс. человек - так хоронили только Юрия Гагарина. У гроба Алексия многим представителям РПЦ стало плохо, в том числе и будущему патриарху митрополиту Кириллу, которого пришлось увести в алтарь.



Как пишет Караулов, в последние годы жизни Алексий стал недоверчивым, закрывал на ключ свои покои. И его смерть наступила в ванной комнате. Спустя час его отсутствия сотрудники ФСО, охранявшие патриарха, обратили внимание на страшный вой собаки, которая первая почувствовала смерть хозяина. Караулов описывает, что все стены ванной комнаты были в крови, выдавая следы борьбы патриарха с убийцей, который как-то проник в запертую ванну, а потом удалился и замкнул за собой дверь. Материалы дела до сих пор засекречены, а похоронен патриарх был без предварительного вскрытия, что странно для людей такого уровня. На памяти журналиста единственный случай захоронения высокопоставленного лица без результатов вскрытия - смерть руководителя Компартии Узбекистана Шарафа Рашидова. Поэтому возникает подозрение, что кому-то было что-то скрывать о смерти Алексия II.



Не хочется проводить никаких аналогий, только разговоры о смене патриарха при его жизни не только не корректны, но и преступны своими туманными намёками. Не по-христиански как-то...



