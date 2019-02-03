В Петербурге муж пациентки напал на врача скорой помощи

В Санкт-Петербурге следственные органы ведут проверку, причиной расследования стало нападение на врача скорой помощи во время одного из вызовов.

Инцидент произошёл в ночь со второго на третье февраля в одном из жилых домов на Гаванской улице Санкт-Петербурга, сообщили в городском ГСУСК РФ. Врач в составе бригады скорой помощи прибыл на вызов к женщине, которой требовалась медицинская помощь. В квартире также находился муж пациентки. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил врача кулаком по лицу, сообщает РИА Новости.

По факту произошедшего сотрудники правопорядка проводят доследственную проверку.