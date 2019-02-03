Мужчина и женщина погибли в ДТП под Калугой с автобусом

В Калужской области два человека погибли в результате опрокидывания пассажирского автобуса "МАН" на 37 километре автодороги в Бабынинском районе вблизи населенного пункта Извеково.

Автобус, в котором находились 48 человек - взрослые и 31 ребенок, ехал в Калугу. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и транспортное средство перевернулось.

Погибли мужчина и женщина. 16 человек, как известно на данный момент, пострадали. В региональном управлении ГИБДД рассказали, что в автобусе ехала группа детей, они направлялись в филармонию на выступление в конкурсе. На аварии выехали руководители региональных управлений ГИБДД и МВД.

По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения.

Уточняется, что детей в сопровождении взрослых из города Ярцево везли в город Калугу для участия в танцевальном конкурсе.