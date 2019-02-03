Чтобы было красиво: на Сахалине рабочие прикрыли грязный снег чистым

В соцсетях появилось видео, на котором рабочие в Южно-Сахалинске возле аэропорта присыпают грязный снег чистым. Комментаторы отмечают, что «такого даже в армии не увидишь».

Объектом, где производились странные работы, стала стела при въезде в город со стороны аэропорта, сообщает Сахалин.Инфо. Многие жители города считают, что «украсить» город таким образом решили к прибытию спортсменов на международные игры «Дети Азии».

В департаменте городского хозяйства заявили, что «в зимний период это нормальная практика вне зависимости от того, принимаем ли мы крупные мероприятия в городе или нет. Но ситуация на видео абсурдна, и еще абсурднее предположить, что это могло быть чье-то распоряжение от надзорных служб. Уверен, что авторство инициативы будет установлено».