Под Калугой в ДТП попал автобус с детьми

Автобус с детьми попал в ДТП сегодня, 3 февраля, утром в Калужской области. По данным областного главка МЧС РФ, почти 50 человек оказались заблокированными в транспортном средстве. В результате ДТП есть пострадавшие.

Автобус "МАН" перевернулся на 37 километре автодороги в Бабынинском районе Калужской области вблизи населенного пункта Извеково. В 09 часов 22 минут поступило сообщение о ДТП в Бабынинском районе, поворот на с. Извеково.

По уточненным данным спасателей, в автобусе находились 47 человек, из них 31 ребенок. В настоящее время силами пожарно-спасательных подразделений ведутся работы по деблокированию. 21 одного человека уже вытащили из автобуса.

На месте аварии работают полиция, спасатели, медики. Два вертолета МЧС приведены в готовность в аэропортах Жуковский и Семязино.

Вчера в Калужской области местами шел мокрый снег и дождь. На дорогах и тротуарах в городе Калуга было очень скользко.