Кот вышел погулять на футбольное поле во время матча

В Англии кот выбежал на поле во время футбольного матча и тем самым на время остановил игру. Животное вдоволь нагулялось по полю, а затем с гордым видом покинуло его, позволив футболистам продолжить матч.

Матч Английской премьер-лиги между командами «Эвертон» и «Вулверхэмптон» внезапно прервало появление на поле кота. Животное мирно прогуливалось по газону, когда его заметили футболисты и болельщики. Сотрудники стадиона и судьи не предприняли попыток поймать кота и выдворить его с поля. Люди просто наблюдали и ждали, пока животное нагуляется и отправится дальше по своим делам. Вскоре коту надоела компания футболистов, и он скрылся под трибунами под бурные аплодисменты болельщиков, передаёт Мир24.

Этот случай просто не мог пройти мимо интернет-пользователей, которые решили, что выход кота на поле – отличный способ поупражняться в остроумии. Например, один из комментаторов заявил, что «Кот провел больше времени на половине поля «Вулверхэмптона», чем игроки «Эвертона».