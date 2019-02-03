Прокуратура Петербурга проверяет информацию об избиении первоклассницы учителем

В Санкт-Петербурге прокуратура Приморского района начала проверку в связи с информацией об избиении учительницей первоклассницы и причинении телесных повреждений семилетнему ребенку.

Первоклассница получила сотрясение и винит в этом учителя

В СМИ появилась информация, учительница продленного дня школы № 13 Приморского района ударила девочку по голове. Медики диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягкий тканей лобной области.

Прокуратура выясняет все обстоятельства инцидента. В ходе проверки будут опрошены все участники возможного конфликта и дана правовая оценка действия ответственных должностных лиц школы.

По итогам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.