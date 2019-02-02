В Московской области от ножевого ранения скончался полицейский

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по региону, в Наро-Фоминском городском округе Московской области от полученного ножевого ранения скончался сотрудник полиции.

Вечером, 1 февраля в местное лечебное учреждение из поселка Калининец с проникающим ножевым ранением был доставлен помощник дежурного УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу Селятинского отдела полиции. Он умер в больнице. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Сотрудник полиции получил ранение в результате бытового конфликта. В момент инцидента он не был при исполнении, отмечает НСН.