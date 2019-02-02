В Егорьевске при пожаре в бане пострадал человек
2 февраля 2019, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]
В подмосковной деревне Подлужье городского округа Егорьевск произошел пожар в бане, как сообщается на сайте МЧС России по региону.
Информация о пожаре в бане поступила в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 12:35. В результате пожара пострадал один человек, пишет сайт Подмосковье сегодня.
Также пригородный электропоезд «Лобня - Можайск» насмерть сбил 25-летнего мужчину в районе станции «Отрадное» Белорусского направления МЖД, передает НСН с ссылкой на Агентство «Москва».