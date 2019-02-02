//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

Уволенный за видео замглавы «Росгеологии» оказался зятем экс-президента ЮАР

2 февраля 2019, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]

Уволенный за видео замглавы «Росгеологии» оказался зятем экс-президента ЮАР
Фото: из соцсетей

Уволенный после скандального видео заместитель главы «Росгеологии» Руслан Горринг приходится зятем экс-президенту ЮАР Джейкобу Зуме. Собственно, в  В Сети давно ходили слухи, что одна из жен Горринга, он же Руслан Магомедович Ганижев, была чернокожая красотка, которая родила ему двоих детей. Но вот теперь, похоже, стали известны подробности.

Руслан несколько лет назад  работал в ЮАР. О чем есть даже упоминание в официальной биографии на  сайт "Росгеологии", которую быстренько удалили после увольнения Горинга, "в 2011–2014 гг. занимал руководящие должности в зарубежных горнодобывающих компаниях и инвестиционных фондах".

Там он и выбрал себе в жены одну из дочерей Зумы. В этом браке родились двое детей, и бывший глава государста сделал зятю поистине президенсткий подарок  - два алмазных месторождения. Одно из месторождений Руслан потом продал российской госкомпании примерно за 100 миллионов долларов, на чем и разбогател, пишет Telegram-канал "Компромат ГРУПП".

Напоним, Джейкоб Зума был президентом ЮАР с 2009 по 2018 год. Он многоженец, у него восемь жен, из которых пять официальных. По данным открытых источников, у Зумы 18 детей.  

В марте 2018 года Зуме предъявили обвинения в коррупции, вымогательстве и отмывании денег, а его зятя всего лишь уволили с работы. Повезло парню, что он живет не в ЮАР.

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

БИ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости СМИ2

//Общество

Уволенный за видео замглавы «Росгеологии» оказался зятем экс-президента ЮАР

Уволенный за видео замглавы «Росгеологии» оказался зятем экс-президента ЮАР

Уволенный после скандального видео замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг приходится зятем экс-президенту ЮАР Джейкобу Зуме. За внуков, рожденных в браке, Зума сделал Руслану поистине президентский подарок.

//Политика

Яценюк не надеется на победу в предстоящих выборах

Яценюк не надеется на победу в предстоящих выборах

Арсений Яценюк считает, что у него нет шансов выиграть предстоящие выборы президента Украины. Вместо этого он надеется, что его партия «Народный фронт» сможет занять достойное место в парламенте страны.

//Экономика

В Эстонии в дешевом российском электричестве разглядели угрозу

В Эстонии в дешевом российском электричестве разглядели угрозу

Дешевая российская электроэнергия создает неравную конкуренцию на рынках стран Балтии и Северной Европы, заявил председатель правления эстонского госконцерна Eesti Energia Хандо Суттер.

//Политика

На Кипре задержали бывшего мэра Тулы

На Кипре задержали бывшего мэра Тулы

Алиса Толкачева, ранее занимавшая должность мэра Тулы, задержана полицией Кипра, на данный момент она находится в местной тюрьме. Женщина значилась в международном розыске.

//Армия

Иран представил миру новую крылатую ракету

Иран представил миру новую крылатую ракету

Вооруженные силы Ирана представили в субботу, 2 февраля, новую крылатую ракету дальнего радиуса действия, получившую название "Ховейзе". Об этом сегодня сообщает телеканал Press TV.

//Новости МирТесен



//Общество

Жизнь в кредит: россияне установили рекорд по ипотеке

Жизнь в кредит: россияне установили рекорд по ипотеке

В прошлом году жители России поставили рекорд по количеству взятых ипотечных кредитов. 576,5 тысяч – а именно столько их было одобрено – стало рекордным количеством займов в стране.

//Общество

В сети появилась вакансия тестировщика роскоши

В сети появилась вакансия тестировщика роскоши

Платформа HushHush, которую также называют «Amazon для миллионеров», ищет сотрудника на должность тестировщика предметов роскоши. Заработная плата такого специалиста будет составлять порядка ста тысяч долларов в год.

//Шоу-бизнес

"Каждую мышцу видно": в сети обсуждают невероятно худые руки Валерии

"Каждую мышцу видно": в сети обсуждают невероятно худые руки Валерии

В сети сегодня активно обсуждают невероятно худые руки певицы Валерии. 50-летняя артистка накануне опубликовала на своей страничке снимок, на котором она позирует в платье с открытыми руками.

//Шоу-бизнес

Дочь Даны Борисовой сбежала из дома?

Дочь Даны Борисовой сбежала из дома?

Дочь Даны Борисовой, 12-летняя Полина, поссорилась с мамой и ушла из дома. По словам девочки, конфликтная ситуация с этим "хитрым и неадекватным человеком" сложилась у нее не в первый раз.

//Общество

Ценники в долларах замечены в переходах Москвы

Ценники в долларах замечены в переходах Москвы

В соцсетях появляются фотографии с ценниками в иностранной валюте. Одна из них представлена выше, сделана она в переходе на Красной Пресне.

//Шоу-бизнес

Леонид Агутин пожаловался на ухудшающееся зрение

Леонид Агутин пожаловался на ухудшающееся зрение

Пятидесятилетний музыкант рассказал, что с возрастом начал терять зрение. Агутин признался, что особенно его расстраивает эта проблема из-за того, что стало сложно читать.

//Новости партнеров

//Общество

"Альфа" никуда не делась. Могут повторить?

"Альфа" никуда не делась. Могут повторить?

После развала СССР и прихода Ельцина к власти элитным антитеррористическим подразделением "Альфа" вдруг решили затыкать дырки в бывших союзных республиках, где возникали политические и военные конфликты.

//Общество

Женщина имеет право решать с кем жить, Собчак прокомментировала слухи о разводе

Женщина имеет право решать с кем жить, Собчак прокомментировала слухи о разводе

Ксения Собчак впервые рассказала о своей личной жизни после скандальной истории с дракой Максима Виторгана и Константина Богомолова. Она рассказала, что имеет право сама решать, с кем жить

//Общество

За несоблюдение ГОСТов начнут штрафовать?

За несоблюдение ГОСТов начнут штрафовать?

В Росстандарте предложили расценивать маркировку ГОСТ на несоответствующих ей по качеству продуктах как административное правонарушение, наказанием за которое станет штраф.

//Общество

В Думе решат, стоит ли конфисковать имущество при незаконном пересечении границы

В Думе решат, стоит ли конфисковать имущество при незаконном пересечении границы

В Госдуме предложили изымать имущество в качестве наказания за незаконное пересечение государственной границы. На данный момент возможность подобных действий ограничена.

//Шоу-бизнес

Не Егор Крид, так топ-менеджер. Победительница шоу «Холостяк» выходит замуж

Не Егор Крид, так топ-менеджер. Победительница шоу «Холостяк» выходит замуж

Избранница Егора Крида на шоу «Холостяк» Дарья Клюкина объявила, что выходит замуж. Девушка упорно сражалась за сердце рэпера в телеэфире, но в мужья выбрала топ-менеджера"Газпром-медиа"

//Общество

Первоклассница получила сотрясение и винит в этом учителя

Первоклассница получила сотрясение и винит в этом учителя

В коррекционной школе №13 Санкт-Петербурга первоклассница в последний день января покинула учебное заведение с травмами головы и сотрясением мозга. Девочка утверждает, что её ударила учительница.

//Здоровье

Российские учёные изобрели вакцину от Эболы

Российские учёные изобрели вакцину от Эболы

Учёные из Новосибирска закончили тестирование препарата против лихорадки Эбола. Специалисты сообщают, что вакцина прошла все необходимые клинические испытания и готова к использованию. Прогресса в лечении опасной лихорадки смогли достичь исследователи Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

//Общество

Идеальный кофе - какой он?

Идеальный кофе - какой он?

Специалисты из университета Брюсселя выяснили, как бактерии влияют на вкус кофе. Оказалось, что содержание тех или иных микроорганизмов может улучшить вкус напитка или же наоборот испортить его.

//Новости СМИ2

//Общество

Знаменитый дворец «Мурад-Авур» в Крыму продают за 1 млрд рублей

Знаменитый дворец «Мурад-Авур» в Крыму продают за 1 млрд рублей

В поселке Гаспра продается знаменитый дворец «Мурад-Авур». Коттедж высотой в три этажа и с общей площадью в тысячу квадратных метров стоит 1,1 миллиард рублей.

//Культура

Мария Куликова: «Моя любовь – мое счастье!»

Мария Куликова: «Моя любовь – мое счастье!»

Актрису Марию Куликову, полюбившуюся зрителю по фильмам «Две судьбы», «Своя правда», «Склифосовский», «Слишком красивая жена», «Куда уходит любовь», отличает от коллег по цеху удивительно легкий характер, магическая привлекательность и желание услышать собеседника.

//В мире

Взломанная хакерами переписка Кличко оказалась никому не нужна

Взломанная хакерами переписка Кличко оказалась никому не нужна

Уже почти девять месяцев ищут покупателя переписки мэра Киева Виталия Кличко хакеры, которые взломали его почту.

//В мире

Афонского игумена настигла госпитализация по дороге к главному по автокефалии

Афонского игумена настигла госпитализация по дороге к главному по автокефалии

Игумен Афонского Ватопедского монастыря Ефрем был госпитализирован по дороге на интронизацию главы украинской автокефалии Епифания. Архимандрит был доставлен в одну из киевских больниц. Сообщается об инфаркте.

//Общество

Психологи советуют, как не превратить свою жизнь в сплошной «День сурка»

Психологи советуют, как не превратить свою жизнь в сплошной «День сурка»

Дом, работа и редкие встречи с друзьями на выходных. Однообразие пролетающих дней угнетает многих, но не все знают, как с этим бороться. В День сурка психологи рассказали, как разорвать этот замкнутый круг и разнообразить свою жизнь.

//Армия

Российский флот вооружили тошнотворными галлюциногенами

Российский флот вооружили тошнотворными галлюциногенами

Российские военные корабли начали получать новые системы помех. Они вызывают галюцинации и тошноту.

//Общество

Сурок-долгожитель предсказал скорый приход весны

Сурок-долгожитель предсказал скорый приход весны

Сурок по кличке Фил предсказал, что в этом году весна будет ранней. Согласно поверьям, если в день сурка зверёк вылезет из норки и не увидит собственной тени, то холода скоро отступят.

//Спорт

Безработная мать-одиночка потребовала у Макгрегора его ДНК

Безработная мать-одиночка потребовала у Макгрегора его ДНК

Жительница Великобритании потребовала от чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора пройти тест на отцовство. Она утверждает, что является матерью его дочери.

//Шоу-бизнес

Внук Аллы Пугачевой попросил денег у своих подписчиков

Внук Аллы Пугачевой попросил денег у своих подписчиков

Пользователи Сети возмутились поступком внука Аллы Пугачевой. Никита Пресняков обратился к своим поклонникам с просьбой - он собирает деньги на запись своего трека и съемку клипа.

//В мире

Нурмагомедов: спорт должен быть без политики!

Нурмагомедов: спорт должен быть без политики!

Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём мнении по поводу решения Атлетической комиссии штата Невада и поделился планами на время своей дисквалификации, которую спортсмен получил после боя с Конором Макгрегором.

//В мире

Лавров: США с 1999 года нарушают ДРСМД

Лавров: США с 1999 года нарушают ДРСМД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня сделал важное заявление. По словам дипломата, Соединенные Штаты Америки нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с 1999 года.

//Общество

Потупчик: реакция Навального на отрывок из книги Симоньян - классика фейк ньюз

Потупчик: реакция Навального на отрывок из книги Симоньян - классика фейк ньюз

Кристина Потупчик - известный блогер - считает, что реакция Алексея Навального на часть автобиографической книги главреда RT Маргариты Симоньян представляет собой "классические фейк ньюз".

//В мире

В Госдуме оценили приостановку участия России в Договоре о РСМД

В Госдуме оценили приостановку участия России в Договоре о РСМД

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в субботу, 2 февраля, высказался о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

//В мире

В центр Парижа вновь стянули броневики

В центр Парижа вновь стянули броневики

В центр Парижа днем в субботу, 2 февраля, вновь стягивают броневики. Перед началом 12-й волны протестов "желтых жилетов" в столице Франции полиция города частично перекрыла Елисейские поля.

//Наука

Ученые: на Марсе произошла масштабная катастрофа

Ученые: на Марсе произошла масштабная катастрофа

Ученые сделали заявление, что им удалось обнаружить следы страшной катастрофы, произошедшей на Марсе. По словам исследователей, на этой планете расположен самый большой вулкан Солнечной системы.

//Общество

В МИД России рассказали о последствиях выхода США из ДРСМД

В МИД России рассказали о последствиях выхода США из ДРСМД

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в субботу, 2 февраля, рассказал о последствиях выхода Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

//Общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности на воскресенье

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности на воскресенье

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на грядущее воскресенье, 3 февраля. Соответствующую информацию сегодня днем предоставили специалисты Гидрометцентра.

//В мире

Видеообращение: Ангела Меркель уходит из Facebook

Видеообращение: Ангела Меркель уходит из Facebook

Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о решении удалить свою личную страницу в социальной сети Facebook. Об этом она сообщила в своем видеообращении к двум с половиной миллионам подписчиков.

//В мире

Житель Эфиопии "ожил" во время собственных похорон

Житель Эфиопии "ожил" во время собственных похорон

Житель Эфиопии "очнулся" во время собственных похорон. Согласно последней информации, предоставленной очевидцами, мужчина пришел в себя в гробу и начал громко стучать по деревянной крышке.

//Происшествия

В Санкт-Петербурге иномарка "впечатала" женщину-пешехода в стену

В Санкт-Петербурге иномарка "впечатала" женщину-пешехода в стену

В Петроградском районе Санкт-Петербурга иномарка "впечатала" женщину-пешехода в стену дома. Данную информацию утром в субботу, 2 февраля, предоставили очевидцы дорожно-транспортного происшествия.

//В мире

Российские пограничники задержали рыболовное судно из Японии

Российские пограничники задержали рыболовное судно из Японии

В субботу, 2 февраля, стало известно, что российские пограничники задержали судно из Японии, которое занималось промыслом краба в исключительной экономической зоне России в акватории Японского моря.

//Происшествия

Самолет упал в океан во Флориде

Самолет упал в океан во Флориде

В штате Флорида на востоке Соединенных штатов Америки в океан упал самолет Piper (PA-32R). Как передает в субботу местный телеканал WPTV, инцидент произошел неподалеку от города Палм-Бич.

//Шоу-бизнес

Женщина, рассказавшая, что беременна от Киркорова, умерла от инсульта после шоу

Женщина, рассказавшая, что беременна от Киркорова, умерла от инсульта после шоу

Участница шоу, заявившая, что беременна от Филиппа Киркорова умерла от сердечного приступа в одной из московских клиник. Родственники женщины утверждают, что она пережила огромный стресс после эфира.

//В мире

Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о РСМД

Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о РСМД

Президент России Владимир Путин в субботу, 2 февраля, сделал важное заявление. Российский лидер сообщил, что РФ приостанавливает свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

//Экономика

Злые начальники наносят ущерб экономике России

Злые начальники наносят ущерб экономике России

Экономика РФ ежегодно теряет порядка $2 млрд из-за грубых руководителей. К таким выводам пришли эксперты Высшей школы экономики, об итогах исследования которых пишет в субботу "Коммерсантъ".

//В мире

Китай выступил против выхода США из Договора о РСМД

Китай выступил против выхода США из Договора о РСМД

Власти Китая выступили против выхода Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В КНР призвали Москву и Вашингтон как можно скорее урегулировать разногласия.

//В мире

Появилось видео с места обнаружения подлодки из "потерянного флота Гитлера"

Появилось видео с места обнаружения подлодки из "потерянного флота Гитлера"

В сети появилась видеозапись с места обнаружения немецкой субмарины из "потерянного флота Гитлера". Подводную лодку времен Второй мировой войны нашли в Черном море неподалеку от побережья Турции.

//Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская в очередной раз проиграла в суде

Цымбалюк-Романовская в очередной раз проиграла в суде

Экс-супруга известного российского актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в очередной раз проиграла в суде. Женщина ранее потребовала от своего бывшего мужа три миллиона рублей.

//Общество

Недоступность официальной медицины подстегнула самолечение

Недоступность официальной медицины подстегнула самолечение

По данным ВОЗ, в общей смертности в России доля предотвратимых смертей – 30–40%. Отсюда и невысокая продолжительность жизни, которую постоянно призывают повышать.

//Общество

Сегодня москвичей вновь ожидает снежная погода

Сегодня москвичей вновь ожидает снежная погода

В субботу, 2 февраля, жителей и гостей Москвы вновь ожидает снежная погода. Синоптики отмечают, что первый выходной день на этой неделе будет весьма облачным, предполагается, что пойдет небольшой снег.

//Общество

Аэропорт в Симферополе сообщает о задержке авиарейсов

Аэропорт в Симферополе сообщает о задержке авиарейсов

В настоящее время в аэропорту "Симферополь" задерживаются четыре рейса. Об этом сообщил директор по связям с общественностью воздушной гавани Игорь Лаптев, передает РИА Новости.

//Культура

Актриса Екатерина Климова заслужила воинское звание

Актриса Екатерина Климова заслужила воинское звание

Известная киноактриса Екатерина Климова в последнее время много снималась в военных картинах, в положительных драматических ролях. А такой стервы, как Виктория Каштанова в «Молодёжке», в её карьере давно не было. И она соскучилась по такому образу.

//Авторы АН

Все авторы >>

//самое читаемое

1

Ушедшие с Донбасса добровольцы не хотят возвращаться
2

Куда с Донбасса девались добровольцы-россияне
3

В ДНР назвали число готовых приехать на войну с Украиной российских добровольцев
4

Ранние признаки развивающегося инсульта головного мозга обозначили в сети
5

Максим Галкин ответил Лии Ахеджаковой

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры