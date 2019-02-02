Уволенный за видео замглавы «Росгеологии» оказался зятем экс-президента ЮАР

Уволенный после скандального видео заместитель главы «Росгеологии» Руслан Горринг приходится зятем экс-президенту ЮАР Джейкобу Зуме. Собственно, в В Сети давно ходили слухи, что одна из жен Горринга, он же Руслан Магомедович Ганижев, была чернокожая красотка, которая родила ему двоих детей. Но вот теперь, похоже, стали известны подробности.

Руслан несколько лет назад работал в ЮАР. О чем есть даже упоминание в официальной биографии на сайт "Росгеологии", которую быстренько удалили после увольнения Горинга, "в 2011–2014 гг. занимал руководящие должности в зарубежных горнодобывающих компаниях и инвестиционных фондах".

Там он и выбрал себе в жены одну из дочерей Зумы. В этом браке родились двое детей, и бывший глава государста сделал зятю поистине президенсткий подарок - два алмазных месторождения. Одно из месторождений Руслан потом продал российской госкомпании примерно за 100 миллионов долларов, на чем и разбогател, пишет Telegram-канал "Компромат ГРУПП".

Напоним, Джейкоб Зума был президентом ЮАР с 2009 по 2018 год. Он многоженец, у него восемь жен, из которых пять официальных. По данным открытых источников, у Зумы 18 детей.

В марте 2018 года Зуме предъявили обвинения в коррупции, вымогательстве и отмывании денег, а его зятя всего лишь уволили с работы. Повезло парню, что он живет не в ЮАР.