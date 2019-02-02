Ценники в долларах замечены в переходах Москвы

В соцсетях появляются фотографии с ценниками в иностранной валюте. Одна из них представлена выше, сделана она в переходе на Красной Пресне.

Возможно, маркетинговый ход или реакция на падение рубля - причин можно придумать великое множество. Но насколько правомерен такой валютный «маневр»? Попытаемся разобраться.

Для начала обратимся к федеральному закону «О защите прав потребителей». В нем закреплено, что все цены должны указываться в рублях. На фотографии четко видно, что стоимость круассана обозначена в долларах. Нарушение налицо. Но это еще не все.

По информации от Роспотребнадзора, в розничной торговле допустимо указание стоимости в условных единицах в соответствии с курсом валюты в день платежа. При этом на ценнике продавец должен указать стоимость не только в иностранной валюте, но и в рублях.

Если присмотреться, на заднем плане фотографии все же виднеется заветный ценник с рублями и долларами. К слову, фотография появилась в сети пару дней назад. Забавный у нас курс валюты получается: доллар то ли 135, то ли 165 рублей – опять несовпадение. И вновь нарушение прав потребителя, за которое полагается штраф. Размер его колеблется: для индивидуальных предпринимателей в размере от 3 до 5 тыс. рублей и для юридических лиц до 50 тыс. рублей. В этом должен разбираться Роспотребнадзор.

Гужихина Ксения