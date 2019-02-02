Видео в Сети породило много вопросов о благосостоянии курганской поликлиники

В Сети появилось видео о том, как пациенты в одной из поликлиник города Кургана пробираются к врачу по балкам вместо пола. В региональном департаменте здравоохранения прокомментировали инцидент.

На видео видно, как мужчина зашёл в один из кабинетов, где вместо отсутствующего пола постелены деревянные балки. Предполагается, что вошедшим был один из пациентов поликлиники, передаёт РИА Новости.

Директор регионального департамента здравоохранения Лариса Кокорина рассказала, что в здании действительно проходит плановый ремонт, и в некоторых кабинетах меняют напольное покрытие. При этом она заверила, что доступ пациентов к ремонтируемым помещениям закрыт, а на видео попал один из рабочих.