"Альфа" никуда не делась. Могут повторить?

После развала СССР и прихода Ельцина к власти элитным антитеррористическим подразделением "Альфа" вдруг решили затыкать дырки в бывших союзных республиках, где возникали политические и военные конфликты, рассказывает президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. Это Прибалтика, Таджикистан, в котором стали вырезать русское население, Армения, Грузия и т.д. Мы практически не находились в России и решали проблемы в этих уже независимых государствах.



"Ключевыми стали события 1991 года в Вильнюсе, когда нас сначала по приказу Горбачёва отправили наводить порядок, а затем стали открещиваться от этого. Никто тогда из руководства страны не взял на себя ответственность, выставив ситуацию так, что мы якобы самовольно туда полетели. Тогда многие сотрудники решили, что с таким отношением властей служить Родине просто невозможно. Плюс государство практически вообще не платило деньги офицерам, и тем чуть ли не в бомжей приходилось переодеваться и просить милостыню у метро, чтобы хоть как-то существовать. У страны не было денег обуть и вооружить сотрудников даже такого подразделения", - вспоминает офицер.



Спасать боевое товарищество решили своими руками. Бывшие сотрудники группы «А», ставшие бизнесменами, начали доплачивать семьям коллег, приобретать оружие, форму, оплачивать командировочные. Бренд «Альфа» был велик, поэтому одного звонка хватало, чтобы человек получал хорошее, заслуженное рабочее место.



Сергей Гончаров, как и многие его коллеги, недоумевает, если человек отдаёт стране свой ум, свои силы, то почему Родина должна платить ему только 10 тысяч, как аспиранту? Почему героями передач и репортажей, становятся звёзды шоубизнеса, а не те, кто добивается чего-то действительно полезного для Родины?



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