За несоблюдение ГОСТов начнут штрафовать?

В Росстандарте предложили расценивать маркировку ГОСТ на несоответствующих ей по качеству продуктах как административное правонарушение, наказанием за которое станет штраф.

Глава Росстата Алексей Абрамов рассказал, что величина штрафа будет зависеть от финансовых возможностей предприятия-нарушителя. В случае первого зафиксированного нарушения провинившаяся компания должна будет выплатить сумму, равную одному проценту от годовой выручки, при повторном несоблюдении штраф составит три процента, передаёт Lenta.Ru.

На сегодняшний день законом не предусматривается ответственность за маркировку несоответствующих товаров знаками ГОСТ. Нововведение уже одобрили в госкомиссии по противодействию контрафакту, в скором времени предложение рассмотрят в правительстве.