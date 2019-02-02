Жизнь в кредит: россияне установили рекорд по ипотеке

В прошлом году жители России поставили рекорд по количеству взятых ипотечных кредитов. 576,5 тысяч – а именно столько их было одобрено – стало рекордным количеством займов в стране.

Кому из россиян положены ипотечные каникулы

При этом ипотечное кредитование в сумме составило 1,3 триллиона рублей. Если сравнивать этот показатель с 2017 годом, то он увеличился более чем в половину. Также возросла и средняя сумма ипотеки – в ушедшем году она почти подобралась к отметке в 2,5 миллиона рублей.

Несмотря на рекордные показатели, специалисты уверенны, что в дальнейшем объёмы ипотечных кредитов будут лишь снижаться, сообщает Мир24 со ссылкой на РИА Новости. Кроме того, отмечается, что спрос на жильё в стране ещё не удовлетворён.