Женщина имеет право решать с кем жить, Собчак прокомментировала слухи о разводе

Ксения Собчак впервые рассказала о своей личной жизни после скандальной истории с дракой Максима Виторгана и Константина Богомолова. В программе «Эксклюзив» на «Первом канале» она рассказала, что сейчас в ее жизни очень непростой период, но обсуждать это со всеми подряд она не станет.

Единственное, что Ксения готова повторить, что к своему супругу она относится с большим уважением, поскольку он отец ее сына Платона. «Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына», — пояснила Собчак. Однако она подчеркнула, что не только мужчины имеют право выбирать, с кем жить и с кем спать. «У нас ведь как: если мужчина изменяет, то значит, он весь такой лихой любовник и мачо. А если женщина, то значит, мы ее последними словами обзываем», — пояснила журналистка.

Последуют ли за всеми событиями официальный развод, Ксения тоже не сообщила и вообще была очень сдержана. Однако она поблагодарила телевизионщиков, которые «поступили честно». «Надо просто уметь нормально работать, чтобы человеку захотелось прийти и поговорить на все самые сложные темы, связанные и с общественным, и с личным», - написала она в своем Telegram-канале.

Мнение пользователей сети разделились - многие поверили в искренность телеведущей, а кто-то за всеми красивыми и правильными словами увидел лицемерие женщины, которая не смогла достойно поступить, оказавшись в банальном любовном треугольнике и теперь пытается оправдаться.

«Ух как бедняга изворачивается на 1 канале. А честно сказать- слабо? Ну, да я загуляла. И тупанула, спалилась. Слабо, грязно и мелко», «Да, она умеет нравиться любой целевой аудитории, но сколько уже можно по граблям ходить и не замечать, насколько она страшный, непорядочный человек», «Ксения Анатольевна, вы для меня раскрылись ещё с одной стороны», «Спасибо, что вы показали пример многим женщинам, как быть личностью!», - написали пользователи в комментариях.