В Думе решат, стоит ли конфисковать имущество при незаконном пересечении границы

В Госдуме предложили изымать имущество в качестве наказания за незаконное пересечение государственной границы. На данный момент возможность подобных действий ограничена.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Шерин подготовил законопроект, в котором идёт речь о изъятии имущества у нарушителей границы страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на RT. Конфискация будет проводиться в пользу государства. Сам Шерин объясняет, что подобное поведение «прямо предписано международным правом как обязанность государства».

Также он подчеркнул, что на данное время есть определённые ограничения в этом вопросе. Например, сейчас законом рассматривается лишь та собственность, которая получена в процессе совершения преступления, то же касается и доходов.

«Речь идет об использовании самоходного плавающего транспортного средства, механического транспортного средства или воздушного судна либо иного транспортного средства передвижения с целью пересечения государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда», - рассказал депутат.