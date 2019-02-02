Первоклассница получила сотрясение и винит в этом учителя

В коррекционной школе №13 Санкт-Петербурга первоклассница в последний день января покинула учебное заведение с травмами головы и сотрясением мозга. Девочка утверждает, что её ударила учительница.

Инцидент произошёл 31 января. Восьмилетняя девочка рассказала, что по голове её ударила учительница во время школьной продлёнки. Ребёнок вскоре почувствовал себя плохо, после чего девочке оказали медицинскую помощь. Специалисты обнаружили у первоклассницы не только сотрясение головного мозга, но ещё ушиб лба и закрытую черепно-мозговую травму. Теперь ребёнок находится на больничном.

Директор школы не смогла дать внятных комментариев по поводу произошедшего, сообщает «Фонтанка». О том, что же за конфликт произошёл между первоклассницей и её учительницей, пока остаётся лишь гадать.