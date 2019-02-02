Знаменитый дворец «Мурад-Авур» в Крыму продают за 1 млрд рублей

В поселке Гаспра продается знаменитый дворец «Мурад-Авур». Коттедж высотой в три этажа и с общей площадью в тысячу квадратных метров стоит 1,1 миллиард рублей, пишут «Аргументы недели-Крым».

По данным сервиса «Яндекс Недвижимость» продавцом выступает агентство «360 Flat». В описании объекта рассказана его краткая история. Годы постройки здания 1908-1911, хотя в характеристиках строения указан 2010 год, вероятно подразумевая дату его реставрации. Отмечается, что оно воздвигалось для российского генерала Николая КОМСТАДИУСА, именитым архитектором того периода Николаем КРАСНОВЫМ, который параллельно строил белый Ливадийский дворец для Николая II.

Здание расположилось в парке «Чаир» и участок парка относится непосредственно к нему. Площадь участка очерчена в районе одного гектара. Также говорится, что земля в собственности с 2017 года. На участке находится множество построек, есть даже бассейн, баня и бильярд. Реставраторы из Санкт-Петербурга качественно восстановили исторический интерьер здания. При этом, в доме обеспечен максимальный комфорт и уют.