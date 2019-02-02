Идеальный кофе - какой он?

Специалисты из университета Брюсселя выяснили, как бактерии влияют на вкус кофе. Оказалось, что содержание тех или иных микроорганизмов может улучшить вкус напитка или же наоборот испортить его.

«Мы знали, что в процессе ферментации участвует множество микробов, в том числе лактобактерии, энтеробактерии, дрожжи, а также различные бациллы, микробы и грибы. Однако мы не знали, что именно они меняют», - рассказал один из исследователей о причине эксперимента. Учёные решили узнать, от чего конкретно зависит вкус кофе. Оказалось, что дело не только в обработке кофейных зёрен, но и в особых бактериях, которые появляются при определённых условиях.

Специалисты проанализировали микроорганизмы, содержащиеся внутри кофейных зёрен, и сопоставили их со вкусовыми качествами напитка, сообщает Мир24. Выяснилось, что при длительной ферментации зёрен появляются лактобациллы, которые и придают кофе насыщенный фруктовый аромат. Также они защищают напиток от других бактерий, способных пагубно сказаться на вкусе кофе.