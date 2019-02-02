Психологи советуют, как не превратить свою жизнь в сплошной «День сурка»

Дом, работа и редкие встречи с друзьями на выходных. Однообразие пролетающих дней угнетает многих, но не все знают, как с этим бороться. В День сурка психологи рассказали, как разорвать этот замкнутый круг и разнообразить свою жизнь.

Специалисты советуют в первую очередь стараться радовать себя мелочами. Это может быть покупка нового кресла, поход на интересное мероприятие или даже новое знакомство.

«Что делает человек, который понимает, что он не может уплыть с необитаемого острова? Он начинает его осваивать, делать его для себя более комфортным. Это задача и человека, который находится в «дне сурка» – не переживать из-за того, что он там находится, а осваивать то, что он может освоить», - передаёт РИА Новости совет психолога Михаила Хорса.

Кроме того, многие специалисты сходятся во мнении, что сильная мотивация – отличный способ разнообразить череду одинаковых дней. При этом желанная цель должна заряжать человека энтузиазмом и стимулировать для новых свершений. Если же с поиском Великой цели возникли проблемы, то можно уделить внимание любимому хобби. Главное, чтобы занятие приносило радость и стремление двигаться вперёд.