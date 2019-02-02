Сурок-долгожитель предсказал скорый приход весны

Сурок по кличке Фил предсказал, что в этом году весна будет ранней. Согласно поверьям, если в день сурка зверёк вылезет из норки и не увидит собственной тени, то холода скоро отступят.

Сурок Фил из города Панксатони, что находится в американском штате Пенсильвания, в очередной раз дал прогнозы насчёт окончания зимы. Сегодня Фил не увидел своей тени, что означает раннюю весну, сообщает РИА Новости.

Несмотря на то, что сурки живут всего 6-8 лет, Фил предсказывал наступление весны уже 133 раза, начиная с 1887 года. Специалисты из Groudghog Club, ответственные за здоровье сурка, уверяют, что каждое лето зверьку дают особый «волшебный» напиток, который продлевает животному жизнь ещё на семь лет.