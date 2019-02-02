В сети появилась вакансия тестировщика роскоши

Платформа HushHush, которую также называют «Amazon для миллионеров», ищет сотрудника на должность тестировщика предметов роскоши. Заработная плата такого специалиста будет составлять порядка ста тысяч долларов в год.

«Мы ищем тестировщика роскошных товаров, который будет оценивать их перед тем, как они будут выставлены на продажу», - сообщают авторы вакансии. Также они указывают, что работнику необходимо будет проверять такие товары, как суперкары, яхты и частные самолёты. Должность в том числе предполагает командировки на частные острова и проживание в элитной недвижимости по всему миру, передаёт РИА Новости.

Необходимость подобного специалиста объяснил 29-летний основатель платформы британец Аарон Харпин. По его словам, создатели ресурса хотят предоставить своим клиентам полный комфорт и уверенность в выборе, а также подтвердить каждую товарную позицию собственной гарантией качества. Именно с этой целью компания ищет тестировщика.