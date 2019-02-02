Потупчик: реакция Навального на отрывок из книги Симоньян - классика фейк ньюз

Кристина Потупчик - известный блогер - считает, что реакция Алексея Навального на часть автобиографической книги главреда RT Маргариты Симоньян представляет собой "классические фейк ньюз".

По ее словам, Алексей Навальный намеренно вырезал отрывок с описанием случая десятилетней давности (когда Симоньян вспоминает инцидент на светофоре с мужчиной, плюнувшей ей в лицо) без уточнений о дате произошедшего.

А далее опубликовал этот фрагмент в своем Twitter "с полупрозрачными намеками на то, что делать так, конечно, не то чтобы хорошо, но разве уж и так ли это плохо?" - написала Потупчик в своем Telegram-канале, пишет RT.

"Свежую" новость мгновенно подхватили СМИ, распространяя историю давно минувших дней, как нечто произошедшее накануне, буквально на глазах у проверенных источников: "Классические фейк ньюз как они есть", - заключила Потупчик.