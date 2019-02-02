В МИД России рассказали о последствиях выхода США из ДРСМД

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в субботу, 2 февраля, рассказал о последствиях выхода Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По словам дипломата, данное решение Вашингтона лишь усугубит ситуацию в сферах стратегической стабильности и ядерного разоружения.

Как уточняет ТАСС, ссылаясь на слова Сергея Лаврова, после выхода из ДРСМД США не будут считать себя связанными какими-либо обязательствами. Вероятнее всего, они начнут производить новые ракеты в дополнение к тем, которые уже санкционированы в имеющемся бюджете.