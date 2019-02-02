В Москве объявили желтый уровень погодной опасности на воскресенье

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на грядущее воскресенье, 3 февраля. Соответствующую информацию сегодня днем предоставили специалисты Гидрометцентра.

Подчеркивается, что завтра в столице будет сильная гололедица, а это может привести к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий, передает РИА "Новости"

По словам метеорологов, 3 февраля в Москве и Московской области будет довольно облачно. Местами ожидаются небольшие осадки. Столбики термометров в течение дня будут показывать от минус 1 до плюс 1 градуса в столице и от минус 3 до плюс 2 градусов в Подмосковье.