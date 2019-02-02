Недоступность официальной медицины подстегнула самолечение

Оптимизация сельской медицины привела к тому, что уже в двух третях (!) населённых пунктов России нет доступа к любым видам медицинской помощи. Но даже в больших городах попасть к врачу поликлиники – проблема. На этом фоне граждане активно и не всегда удачно занимаются самолечением, а власть не видит в этом особой проблемы. Наоборот, она разрабатывает критерии «ответственного самолечения».



Пока премьер Медведев говорит о старте нацпроекта «Демография» с бюджетом в 3 триллиона рублей, у сельских медиков в аптечке аспирин, парацетамол и пара упаковок бинтов – всё, что дошло до них в результате реформы здравоохранения. Но пациенты предпочитают лечиться сами или у соседки бабы Нюры. То есть заваривают кору дуба по совету незабвенного депутата Петра Толстого, который из патриотических побуждений хотел запретить в России заграничные лекарства, чтобы пустить их производителей по миру нагими. Как сказано в работе Высшей школы экономики, медицинская реформа по укрупнению больниц и распространению в сельской местности пунктов первичной помощи, на которые расходуется 3–5 млрд руб. в год, пока не дала ожидаемого эффекта.



Согласно исследованию ВШЭ, 89% сельчан, попавших на стационарное лечение, сами оплачивают требуемые для него лекарства, шприцы и перевязочные материалы. Услуги платной медицины потянули всего 0,9% сельских жителей, зато к самолечению прибегали 68,4%.



Новым в этой истории является попытка Минздрава ухватиться за термин «ответственное самолечение», введённый Всемирной организацией здравоохранения в 1983 году. В России месседж совсем другой: лечитесь сами и отстаньте с вашими проблемами от государства – оно вам ничего не должно.



Системный итог самолечения в том, что болезнь часто не диагностируется врачом в начальной стадии. По данным ВОЗ, в общей смертности в России доля предотвратимых смертей – 30–40%. Отсюда и невысокая продолжительность жизни, которую постоянно призывают повышать.



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