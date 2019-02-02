Сегодня москвичей вновь ожидает снежная погода

В субботу, 2 февраля, жителей и гостей Москвы вновь ожидает снежная погода. Синоптики отмечают, что первый выходной день на этой неделе будет весьма облачным, предполагается, что пойдет небольшой снег.

Атлантический циклон принесет с собой в столицу теплый воздух и поднимет температуру до минус трех градусов, сообщает сегодня РИА "Новости". Метеорологи подчеркивают, что такие показатели несколько превышают климатическую норму начала февраля.

Что касается ветра, то он будет юго-восточным и не слишком порывистым. Атмосферное давление в Москве в течение дня будет нормальным.