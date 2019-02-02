Аэропорт в Симферополе сообщает о задержке авиарейсов
2 февраля 2019, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]
В настоящее время в аэропорту "Симферополь" задерживаются четыре рейса. Об этом сообщил директор по связям с общественностью воздушной гавани Игорь Лаптев, передает РИА Новости.
"Задерживаются на прилет четыре рейса из Москвы и Санкт-Петербурга. Самолеты еще не вылетали из аэропортов отправления", - сообщил собеседник агентства. Причиной задержки стал туман.
Видимость на взлетно-посадочной полосе ограничена. Отмечается, что командиры воздушных судов приняли решение не вылетать в аэропорт Симферополя, ожидая нормализации погодных условий.