Аэропорт в Симферополе сообщает о задержке авиарейсов

В настоящее время в аэропорту "Симферополь" задерживаются четыре рейса. Об этом сообщил директор по связям с общественностью воздушной гавани Игорь Лаптев, передает РИА Новости.

"Задерживаются на прилет четыре рейса из Москвы и Санкт-Петербурга. Самолеты еще не вылетали из аэропортов отправления", - сообщил собеседник агентства. Причиной задержки стал туман.

Видимость на взлетно-посадочной полосе ограничена. Отмечается, что командиры воздушных судов приняли решение не вылетать в аэропорт Симферополя, ожидая нормализации погодных условий.