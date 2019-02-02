В деле о гибели группы Дятлова появились новые детали

В 1959 году на Северном Урале погибли целая туристическая группа под руководством пятикурсника Игоря Дятлова. Согласно некоторым данным, в расследовании этого дела через 60 лет появились новые детали.

В фонде памяти группы Дятлова утверждают, что существует доказательство того, что за двенадцать дней до обнаружения первых тел туристов следователи знали об их гибели. Некоторые эксперты убеждены, что этот факт косвенно подтверждает целый ряд поразительных версий о кончине молодых людей, которые еще предстоит проверить.

Согласно одной теории, смерть туристов была инсценирована, а само место происшествия было существенно изменено и даже зачищено с целью скрыть улики, свидетельствующие об испытаниях секретного оружия, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова писателя и исследователя загадки перевала Дятлова Олега Архипова.