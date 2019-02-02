В иркутском поселке из-за крайне низкой температуры в домах ввели режим ЧС

В поселке Юрты Иркутской области, население которого составляет 5,2 тысячи человек, ввели режим ЧС. Вышеуказанная мера была принята в связи с крайне низкой температурой в жилых домах.

В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области отметили, что на теплоисточнике в поселке еще 25 января произошла авария, после чего температура воздуха в домах людей опустилась ниже нормы.

Сегодня в Юрты пришли морозы, столбики термометров показывают около тридцати градусов ниже нуля. Подчеркивается, что отопление в домах есть, однако на улице становится все холоднее, поэтому необходимо срочно отремонтировать котельную, передает сегодня ТАСС.