В Приморье открыли бюст летчику Роману Филипову, погибшему в Сирии

На территории авиационного полка в Черниговке Приморского края был установлен бюст летчику Роману Филипову, который 3 февраля 2018 года погиб в Сирии во время облета зоны деэскалации Идлиб.

Российский штурмовик Су-25, которым управлял майор Филипов, был сбит террористами. Летчик успел доложить командованию о случившемся. После катапультирования российский военный вел неравный бой из штатного оружия, однако, когда расстояние до неприятеля сократилось, летчик подорвал себя гранатой.