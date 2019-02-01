Ученые назвали доступный и дешевый способ лечения простуды

Ученые доказали, что полоскания горла и промывание носа соленой водой - доступный и эффективный способ лечения простуды. Ученые из Университета Эдинбурга определили, что соленая вода способна заставлять организм человека вырабатывать антивирусный отбеливатель.

Многие покупают в аптеке капли для носа и раствор для полоскания рта и горла. Исследование показало, что полученная в домашних условиях соленая вода способствует скорейшему выздоровлению. Использовавшие соленую воду добровольцы реже нуждались в безрецептурных лекарствах от простуды и реже заражали ею своих родственников, по сравнению с теми, кто этой водой не пользовался, - сообщается на сайте medikforum.ru.

Клетки организма человека используют хлор в соли для производства хлорноватистой кислоты, которая является активным ингредиентом отбеливателей. Исследователи хотели обнаружить доступный по стоимости способ лечения обычной простуды, в том числе проверяли свойства соленой воды.

Участники эксперимента полоскали рот и закапывали в нос воду, которую сначала вскипятили, потом охладили и в ней растворили морскую соль.

Выяснилось, что в группе людей, которые пользовались солёной водой, симптомы простуды исчезли, в среднем на два дня раньше, и носы задышали на 2,7 дня раньше, по сравнению с теми, кто ничего не делал. Люди, пользовавшиеся соленой водой, гораздо реже заражали родственников.