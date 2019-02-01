Воспитатель детсада забыла на улице маленького ребенка

Воспитательница детского сада забыла на улице 6-летнего мальчика. После прогулки педагог завела всех детей в группу, а на одного малыша не обратила внимание. Инцидент произошел в Набережных Челнах. Дело было этой зимой. А она в этом году морозная.

Замерзшего ребенка на улице заметил папа одного из детей. Мужчина взял мальчика на руки и стал стучаться в двери детсада. К счастью, ребенок не простудился и не заболел. Администрация детского сада принесла извинения родителям малыша. Но недоверие к воспитательнице появилось. В отношении воспитателя группы будет вынесено дисциплинарное взыскание.