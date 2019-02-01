Эксперт рассказал о снижении потребления пива в России

В 2018 году в России снизились продажи пива, как передает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей. Также говорится, что продажи упали, даже несмотря на проходивший летом Чемпионат мира по футболу.

«Все почему-то ждали роста производства и продаж. Я предупреждал еще в начале года, что ничего этого не будет. В лучшем случае будут итоги на уровне 2017 года. Не может Чемпионат мира как-то серьезно повлиять на потребление. В принципе, так и оказалось. Даже по официальным данным, в месяц, когда проходил чемпионат, потребление пива выросло всего на 10%. Все это размазалось по году и дало минусовой результат. В итоге объем производства пива составил - минус 0,5%. Это совершенно нормально, потому что 2018 год практически завершает период демографического пивного кризиса в России, который начался в 2008 году», - заявил Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Об этом пишет НСН.



Эксперт уверен, что в 2019 году производство скорее всего выйдет в ноль, а в 2020 году мы точно увидим плюс.

Также, как сообщает Ридус с ссылкой на "Коммерсант", в связи с новыми правилами въезда грузового транспорта внутрь МКАД могут подорожать продукты.

"Московские власти ставят жителей города перед дилеммой: вы же сами страдаете от пробок — тогда за свободные дороги надо чем-то жертвовать. В данном случае москвичам предлагается смириться с ростом цен на товары и продукты, который неизбежно происходит по мере того, как поставщикам этих товаров вставляют все больше палок в колеса, почти что в буквальном смысле", - говорит председатель Гильдии логистических операторов Московской торгово-промышленной палаты Светлана Домнина.

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