Провокация команды Навального: как ФБК лжет про дизентерию в детсадах Москвы

На текущей неделе на YouTube-канале блогера Алексея Навального появился ролик, в котором юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь рассказала о том, что в одном из московских детских садов 7 декабря зафиксировали инфекционное заболевание у воспитанников.

По словам юриста, осуществившие проверку сотрудники Роспотребнадзора якобы выявили у малышей шигеллез. Доказательств, подтверждающих достоверность данной информации, Соболь не предъявила. При этом она заявила, что только в этом детсаду заразились свыше двадцати человек. Согласно утверждению представителя ФБК, подобные случаи произошли и в других образовательных учреждениях столицы, однако данную проблему якобы замалчивают.

В ролике также есть интервью Любови Соболь с родителями детей. «Пострадавшие» предъявили результаты анализов, сделанные в частных лабораториях.

Почему эти люди не принесли медицинские документы из госучреждений? Дело в том, что некоторые из них лишь выдают себя за лиц, чьи дети заразились дизентерией.

Данный факт подтверждает переписка одной девушки, участвующей в массовках на различных мероприятиях. Из скриншотов СМС-сообщений с ее сотового телефона, выложенных сайтом federalcity.ru, следует, что за исполнение роли матери хозяйке гаджета предложили тысячу рублей плюс 500 рублей за интервью с журналистами. Девушка отказалась принимать участие в провокации команды Навального и рассказала о ней в СМИ.

Любовь Соболь утверждает, что в Москве заразились 500 детей. Но ни в Роспотребнадзоре, ни в другом официальном органе данные сведения не подтвердили.

Кроме того, в ролике присутствует недостоверная информация о том, что вспышки заболеваний регистрировались в московских детсадах в январе текущего года, после новогодних каникул. Источник в сфере здравоохранения опроверг это утверждение. По словам источника, если бы случаи заражения дизентерией имели место в январе, то учреждения закрыли бы на карантин.

Помимо лжи о массовых отравлениях детей в сюжете лгут и про отсутствие сотрудников компании «Конкорд», занимающейся организацией питания в дошкольных учреждениях, на собраниях с родителями. Представители компании, которая, по данным СМИ, принадлежит петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину, присутствовали везде, где проводились собрания, и даже в соцсетях комментировали волнующую тему.

За комментарием о случаях отравления детей в дошкольных учреждениях журналисты обратились в московский Роспотребнадзор. Там рассказали, что в декабре прошлого года к ним поступило более 200 жалоб в связи с заболеванием воспитанников столичных детсадов. Однако в ходе проверок выяснилось, что случаев заражения дизентерией у детей нет.

В январе 2019 года новых обращений не поступало. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в погоне за популярностью сотрудники ФБК готовы не только раскошелиться, но и откровенно лгать, играя на чувствах людей.