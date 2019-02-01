Захарова сообщила о смерти россиянина из-за пыток в украинской тюрьме

Россиянин Валерий Иванов, умерший в тюрьме во Львове, стал жертвой пыток. О том, что в украинской тюрьме гражданина России Валерия Иванова избивали и пытали, сообщил представитель в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

Экспертиза подтвердила, что россиянин скончался от пыток. О гибели в тюрьме во Львове российского гражданина стало известно в декабре 2018 года. Валерий Иванов был добровольцем на стороне самопровозглашенной Луганской республики. Попал в плен. Был в списках на обмен, от которого украинская сторона уклонилась обманным путем. Борис Грызлов отметил, что люди, которых удерживает Украина, находятся в опасности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что ее потрясла новости от том, что Валерий Иванов стал жертвой пыток.

О гибели россиянина в украинской тюрьме в декабре прошлого года сообщила представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.