В Москве школьная олимпиада по технологии пройдет в торговых центрах

В Москве во второй раз пройдет школьная олимпиада по технологии с использованием ресурсов торговых центров города. В ней примут участие команды учеников 5-11 классов. Главная цель олимпиады – формирование у обучающихся навыков ориентации в широком спектре современных услуг и умение обустраивать быт.

«Мы стараемся регулярно обновлять кабинеты технологии, но это вряд ли возможно делать с той же скорость, с какой обновляются материалы и инструменты в торговых центрах. Поэтому мы решили, а почему бы не воспользоваться их ресурсами? Мы предложили торговым центрам, и они охотно согласились. Мы хотим, чтобы наши ребята на олимпиаде имели возможность пользоваться самыми современными, которые существуют сегодня в Москве, материалами и инструментами для обеспечения культуры дома, культуры быта», – рассказал журналистам руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина.

Олимпиада по технологии в торговых центрах проводится уже во второй раз. Инициативу московской системы образования в этом году поддержали такие комплексы, как «Мега», IKEA, «Калейдоскоп», «Город» и «Мастерславль».

Состязание предполагает три этапа: дистанционный (25 февраля – 3 марта), отборочный (25 марта – 5 апреля) и заключительный (15 апреля – 26 апреля). На первом этапе участникам предстоит решить задачи в личном кабинете. На втором их ждут мастер-классы по компетенциям олимпиады в мастерстве, разработка проектной документации, выполнение макета в соответствии с заданием и публичная защита макетов. В финале командам предстоит выбрать и приобрести товары в торговых центрах – партнерах олимпиады, оборудовать и оформить школьное пространство и защитить свой проект. Обязательным условием участия команды в олимпиаде является наличие представителей от каждой возрастной группы. Регистрация команд проводится на сайте Городского методического центра.

Как отметил Исаак Калина, столичный департамент образования регулярно привлекает к сотрудничеству организации, обладающие на текущий момент самыми современными технологиями. Так, олимпиада по информатике проводилась на базе компании «Яндекс», а олимпиада по физике – на базе Курчатовского центра.