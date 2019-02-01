Виталий Мутко посетил проблемный микрорайон «Академ Riverside» в Челябинске

Сегодня, 1 февраля, в ходе визита в Челябинск вице-премьер России Виталий Мутко вместе с губернатором Борисом Дубровским побывал в микрорайоне «Академ Riverside».

В этом микрорайоне застройщик не смог выполнить своих обязательств перед дольщиками. В 2015 году в ситуацию вмешался губернатор Челябинской области Борис Дубровский, ключи от квартир получили почти пять тысяч человек. На сегодняшний день ждут заселения порядка 700 человек, они получат квартиры в доме, сдача которого запланирована на март-апрель этого года.

Кроме того, вице-премьер побывал на строящихся объектах к саммитам ШОС и БРИКС. Виталий Мутко курирует вопрос подготовки региона к международным мероприятиям. Он положительно оценил ход подготовки и заметил, что далеко не в каждом регионе у властей получается привлечь для строительства частных инвесторов.

«Доля частных инвестиций в этих проектах высокая, а это перспективы, налоговые поступления в бюджет», - заметил Виталий Мутко.

Фото - Олега Каргаполова