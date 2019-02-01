11 российских моряков задержаны в Кабо-Верде, один умер на судне

В посольстве РФ в Кабо-Верде подтвердили задержание местными властями 11 российских моряков. По данным "Морского бюллетеня", судно ESER под флагом Панамы следовало из этой страны в город Танжер (Марокко) и сделало вынужденную остановку в порту Прая на Кабо-Верде после того, как один из членов экипажа скончался.

По данным РИА Новости, причина смерти моряка не была установлена. Тогда местная полиция обнаружила на борту судна ESER 9,5 тонн кокаина. Российские дипломаты находятся в тесном контакте с органами следствия и с задержанными моряками.

По словам представителей посольства, по предварительной информации, россиян подозревают в контрабанде наркотиков.