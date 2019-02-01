Как выпускник-философ МГУ сбежал с миллиардом рублей вкладчиков

Ещё одна история успеха внезапно закончилась печальным разочарованием. Инвестор микрокредитной компании (МКК) "Брио Финанс" Владислав Мишин пропал на пике успеха.



Его компания и ещё несколько смежных, где он занимал различные посты и владел пакетами акций, не испытывали трудностей, приносили прибыль, успешно управлял деньгами юридических лиц. Незаконно бывший выпускник философского факультета МГУ привлекал к инвестициям и средства физических лиц, оформляя их как займы под личное поручительство. Вкладчикам платили неплохие деньги - 17-22%, не сравнить со стоимостью вкладов в банках. И вот, набрав 400 млн рублей у физлиц и 600 млн у юрлиц, Владислав Мишин исчез. Телефоны его не отвечают, офисы закрыты, сотрудники поувольнялись.



Клиенты рвут на себе волосы, юристы сомневаются в возможности вернуть вложенные средства. Никто не знает о существовании активов или чего-нибудь, что можно было арестовать у Мишина. Словом, перспектив мало. Впрочем, каких-либо подтверждений, что это побег с миллиардом пока не получено. Может, он ещё вернётся...



